США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2024 год на 40 тыс. б/с

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2024 год с 13,2 млн баррелей в сутки (б/с) до 13,24 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Прогнозный показатель на 310 тыс. б/с превышает результат 2023 года (12,93 млн б/с), который стал новым рекордом добычи нефти в Соединенных Штатах. Предыдущий был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

При этом ведомство незначительно снизило оценку нефтепроизводства в 2025 году - с 13,73 млн б/с до 13,71 млн б/с. Данная оценка почти на 0,5 млн б/с больше прогнозного показателя на текущий год.