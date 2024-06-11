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Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent в 2024 г. до $84,15 за баррель

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent в 2024 г. до $84,15 за баррель
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79 за баррель до $84,15 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38 за баррель.

По оценке EIA, в мае средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $82 за баррель, что на $8 меньше, чем в апреле.

Аналитики министерства считают, что принятое на встрече 2 июня рядом стран ОПЕК+ решение о продлении добровольных сокращений добычи на третий квартал поддержат стоимость Brent во втором полугодии 2024 года на уровне $85 за баррель. При этом ограниченное предложение со стороны альянса приведет к еще большему изъятию запасов нефти.

"Мы ожидаем, что продление всех добровольных сокращений до третьего квартала 2024 года приведет к тому, что коммерческие запасы нефти продолжат падать вплоть до первого квартала 2025 года и окажут повышательное давление на цены на нефть в этот период", - сообщается в отчете.

Аналитики отмечают, что в первой половине года коммерческие запасы нефти сократились примерно на 0,3 млн б/с. "Мы ожидаем, что они снизятся в среднем на 0,6 млн б/с с третьего квартала 2024-го по первый квартал 2025-го", - считают в EIA.

В ведомстве ожидают, что рост мировых запасов нефти начнется со второго квартала следующего года в среднем на 0,4 б/с, а во второй половине 2025-го он ускорится до 0,6 млн б/с.

США нефть
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