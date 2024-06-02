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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Квота Азербайджана на 2025 г. по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составит 551 тыс. б/с

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Квота Азербайджана на 2025 год по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ сохранена на уровне 551 тыс. б/с, сообщило в воскресенье Минэнерго страны.

"Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов 2 июня принял участие в 37-ой министерской встрече в рамках сделки ОПЕК+. Азербайджан поддержал решение о продлении сделки до конца 2025 года. В рамках сделки квота Азербайджана на 2025 год останется на уровне 551 тыс. б/с", - подчеркивает ведомство.

По его данным, на министерской встрече принято, что срок оценки производственных мощностей из трех независимых источников продлен до конца ноября 2025 года и по ее результатам будет определена новая база на 2026 год.

Следующая министерская встреча пройдет 1 декабря, подчеркнуло Минэнерго.

Азербайджан ОПЕК+ нефть
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