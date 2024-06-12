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США ввели санкции против РНПК, структур НОВАТЭКа, Гознака, банка "Точка"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - США 12 июня произвели самое масштабное за последнее время обновление российского санкционного списка.

Помимо "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра, санкции против которых сделали невозможными биржевые торги долларом в РФ, в SDN List включен большой набор компаний из самых разных секторов экономики РФ.

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Так, вслед за ЕС и Великобританией США ввели санкции против Российской национальной перестраховочной компании. Также в санкционном списке отныне находятся "СОГАЗ", банк "Точка", Гознак и его руководитель Аркадий Трачук.

В SDN List включены компании "Селигдар", "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово" "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа": "Мурманск СПГ", Обского газохимического комплекса, "Мурманск-трансгаза", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ Топливо Кашира".

Также SDN List пополнился целым рядом компаний группы "Коулстар" и "Эльгауголь".

США
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