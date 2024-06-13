Рубль слегка повышается к юаню в условиях запрета на торги с долларом и евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань слабо дешевеет на Московской бирже утром в четверг, рубль немного повышается к китайской валюте в условиях введения санкций на торги долларом и евро.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,22 руб. (-0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,1 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с попаданием под санкции США, говорится в сообщении биржи. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

В четверг, 13 июня, торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начались с 9:50.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящих в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что внебиржевой рынок формирует более половины валютных торгов в РФ, и если из-за санкций биржевые торги станут технически невозможными, на курс рубля это существенно не повлияет.

"Что касается курсообразования, мы еще в прошлом году, понимая разного рода санкционные риски, выпустили указание, где объяснили, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность", - отмечала глава ЦБ в одном из интервью.

Цены на нефть опускаются в четверг после повышения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составляет $82,3 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,33%, до $78,25 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце.

Между тем, ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и дала понять, что планирует лишь одно ее снижение в 2024 году, тогда как в марте предполагалось, что ставка может быть уменьшена трижды.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей - до 459,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей.