Минсельхоз США снизил до 48 млн т прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в июньском обзоре, опубликованном в среду, снизил на 4 млн тонн, до 48 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

Майский прогноз составлял 52 млн тонн.

В то же время оценка экспорта ближайшего конкурента - ЕС повышена до 35 млн тонн с 34 млн тонн в мае.

Согласно обзору, сбор пшеницы в этом году составит 83 млн тонн, в мае он оценивался в 88 млн тонн. "Прогноз уменьшен на 5 млн тонн, поскольку жаркая и сухая погода снизила перспективы урожайности после майских заморозков", - говорится в документе.

Прогноз экспорта фуражного зерна снижен до 10,2 млн тонн с 10,65 млн тонн в мае. Сбор этого зерна оценен в 40,43 млн тонн против 41,53 млн тонн в майском обзоре.

Уменьшены и оценки производства и экспорта кукурузы. Как считают эксперты, ее сбор в этом году составит 15,4 млн тонн (16 млн тонн по майскому прогнозу), экспорт - 5 млн тонн (5,2 млн тонн).

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 790,75 млн тонн (798,19 млн тонн по майской оценке), фуражного зерна - в 1 млрд 511,19 млн тонн (1 млрд 512,62 млн тонн), кукурузы - в 1 млрд 220,54 млн тонн (1 млрд 219,93 млн тонн).