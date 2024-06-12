Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Минсельхоз США снизил до 48 млн т прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в июньском обзоре, опубликованном в среду, снизил на 4 млн тонн, до 48 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

Майский прогноз составлял 52 млн тонн.

В то же время оценка экспорта ближайшего конкурента - ЕС повышена до 35 млн тонн с 34 млн тонн в мае.

Согласно обзору, сбор пшеницы в этом году составит 83 млн тонн, в мае он оценивался в 88 млн тонн. "Прогноз уменьшен на 5 млн тонн, поскольку жаркая и сухая погода снизила перспективы урожайности после майских заморозков", - говорится в документе.

Прогноз экспорта фуражного зерна снижен до 10,2 млн тонн с 10,65 млн тонн в мае. Сбор этого зерна оценен в 40,43 млн тонн против 41,53 млн тонн в майском обзоре.

Уменьшены и оценки производства и экспорта кукурузы. Как считают эксперты, ее сбор в этом году составит 15,4 млн тонн (16 млн тонн по майскому прогнозу), экспорт - 5 млн тонн (5,2 млн тонн).

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 790,75 млн тонн (798,19 млн тонн по майской оценке), фуражного зерна - в 1 млрд 511,19 млн тонн (1 млрд 512,62 млн тонн), кукурузы - в 1 млрд 220,54 млн тонн (1 млрд 219,93 млн тонн).

Минсельхоз США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции против РНПК, структур НОВАТЭКа, Гознака, банка "Точка"

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро в связи с санкциями

Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро в связи с санкциями

США ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД

Минфин США объявил о новых ограничительных мерах в отношении РФ

Гендиректор ЧЭМК арестован на два месяца

Страны ОПЕК+ в мае добыли нефти на 630 тыс. б/с больше плана с учетом добровольных сокращений

Страны ОПЕК+ в мае добыли нефти на 630 тыс. б/с больше плана с учетом добровольных сокращений

Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent в 2024 г. до $84,15 за баррель

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent в 2024 г. до $84,15 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });