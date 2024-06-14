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РФ к 9 июня увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки на 16%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия с начала 2024 года по 9 июня экспортировала 40,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Россельхознадзор.

Именно на такой объем продукции, согласно данным ФГИС "Аргус-Фито", оформлены фитосанитарные сертификаты для экспорта зерновой продукции.

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Основной объем отгрузок пришелся на пшеницу - 24,9 млн тонн, кукурузу - 4,2 млн тонн и ячмень - 3,9 млн тонн.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметный рост демонстрируют поставки ржи (увеличение в восемь раз), ячменя (в два раза), овса (в два раза), пшеничной муки (в 1,7 раза), крупы (в 1,6 раза) и зернобобовых культур (в 1,6 раза)", - говорится в сообщении.

Вьетнам за этот период увеличил закупки российского зерна в 26 раз, Индонезия - в 9 раз, Иордания - в 6 раз, Афганистан - в 5 раз, Ирак, Бангладеш, Узбекистан и Монголия - в 3 раза.

Россельхознадзор
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