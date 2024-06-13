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Санкции США против "Мосбиржи" не скажутся на работе Казахстанской фондовой биржи

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Санкции США против "Московской биржи", не повлияют на деятельность Казахстанской фондовой биржи, заявила KASE.

12 июня OFAC Минфина США ввело санкции против ПАО "Московская биржа", Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).

По состоянию на 1 июня 2024 года "Московской бирже" принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

"В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам, 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами. KASE не относится к таким лицам, и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE", - сообщила казахстанская биржа.

Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом, заверили в KASE.

"KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с "Mосковской биржей" с учетом санкционных ограничений", - отмечается в сообщении.

KASE - ведущая фондовая биржа в Центрально-Азиатском регионе. По итогам 2023 года KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег - репо и валютный своп, а также производных инструментов.

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS), Международной ассоциации бирж стран СНГ, The Global Association of Central Counterparties (CCP Global) и других международных и казахстанских профессиональных объединений, а также участником инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" - Sustainable Stock Exchanges Initiative.

KASE OFAC Казахстан Московская биржа НРД НКЦ США
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