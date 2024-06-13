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Казахстан начал изучать возможность выкупить у "Мосбиржи" акции KASE

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Казахстан обсуждает возможность выкупа акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) у "Московской биржи", сказал журналистам в кулуарах парламента глава Нацбанка республики Тимур Сулейменов.

"Мы обсуждаем различные варианты в соответствии с консультациями наших международных советников и мониторим ситуацию достаточно плотно. Различные варианты рассматриваются", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Казахстан выкупать у "Mосбиржи" акции KASE.

Он также отметил, что санкции США в отношении "Московской биржи" не повлияют на работу Казахстанской фондовой биржи.

"Мы не предполагаем каких-либо изменений для KASE, потому что доля "Мосбиржи" в KASE на уровне 13%, а санкции распространяются на лиц, которые владеют 50% и более", - отметил Сулейменов.

По его словам, значительного влияния на торговлю валютными парами также не ожидается, так как Россия уже перешла на альтернативные площадки для торговли парой рубль/доллар.

OFAC Минфина США 12 июня ввело санкции против ПАО "Московская биржа", Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

По состоянию на 1 июня 2024 года "Mосбирже" принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом, заявляли ранее в пресс-службе KASE.

KASE Казахстан Московская биржа США Тимур Сулейменов
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