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ЦБ приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом, говорится в сообщении регулятора.

В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 09:50 по Москве.

Согласно сообщению Мосбиржи, в 09:50-10:00 по Москве будет проводиться аукцион открытия, с 10:00 - основная сессия.

Торги на фондовом и денежном рынках будут проходить по стандартному расписанию.

Ранее торги на валютном рынке начинались в 07:00 по Москве.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло "Московскую биржу" и входящих в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после объявления о санкциях Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

ЦБ США Московская биржа
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