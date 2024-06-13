FedEx планирует сокращение 1,7-2 тыс. рабочих мест в Европе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира, сократит число сотрудников в Европе на 1,7-2 тыс. человек.

Сокращения произойдут в течение 18 месяцев. Затраты FedEx на соответствующие выплаты сотрудникам составят от $250 млн до $375 млн, говорится в сообщении компании.

Сокращение рабочих мест в Европе позволит FedEx экономить на ежегодных расходах $125-175 млн с 2027 финансового года, ожидают в компании.

В квартальном финансовом отчете FedEx, опубликованном в марте, говорилось, что деловая среда в Европе остается сложной, и компания планирует меры оптимизации расходов.

Акции FedEx подешевели на 1,5% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 1,7%.