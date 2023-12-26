FedEx объявила ускоренный buyback на $1 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, объявила о программе ускоренного выкупа своих акций на сумму $1 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе FedEx, она заключила соглашение об этом с Mizuho Markets Americas LLC.

Котировки акций транспортной компании растут на 1,5% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость FedEx за последние три месяца снизилась на 5,5% (до $62 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 10%.