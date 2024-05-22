Студия Pixar уволит около 14% сотрудников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Анимационная студия Pixar, входящая в Walt Disney Co., намерена уволить около 14% сотрудников, или примерно 175 человек, пишет New York Times со ссылкой на письмо главы студии Джима Морриса.

По его словам, решение о сокращении штата было принято после слабых кассовых сборов последних анимационных фильмов, включая "Базз Лайтер" и "Элементарно".

New York Times также сообщила, что Pixar перестанет создавать оригинальный контент для стримингового сервиса Disney+.

Hollywood Reporter пишет, что увольнения являются частью усилий Disney по смещению фокуса с количества производимого контента на его качество.

Walt Disney сразу не ответила на запрос о комментарии.

С начала 2024 года капитализация Disney выросла на 14,1%, до $187,8 млрд, тогда как индекс Dow Jones за этот период прибавил 5,8%.