В Киргизии банки временно ограничили денежные переводы в Россию и из нее

Фото: Валентин Федоров/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Киргизии несколько коммерческих банков Киргизии сообщили, что приостановили работу с российскими системами денежных переводов.

Mbank заявил, что в связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). При этом все средства клиентов на рублевых счетах находятся в полной сохранности.

"Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах банка, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. К тому же для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты", - сообщили в банке.

Банк "Компаньон" сообщил, что в его приложении по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях, а также отправка и получение переводов по системе "Юнистрим".

Минфин США объявил о введении санкций против "Юнистрима" еще в июле 2023 года. Тогда 9 банков Киргизии приостановили работу с системой полностью или частично. Позже почти все они продолжили прием и отправку денежных переводов через "Юнистрим". Сейчас те банки, которые работают с системой, называют причиной остановки работы с ней технические неполадки. Один банк - РСК - сообщил, что в первой половине дня были проблемы, но сейчас работа "Юнистрим" восстановлена.

По информации РСК банка, в связи с техническими работами не работают также системы переводов (отправка и получение) Astrasend, Contact, "Золотая корона" и "Сбербанк онлайн".

В Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ) сообщили, что все операции по системам денежных переводов временно недоступны.

В Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (KICB) сказали, что сейчас денежные переводы в рублях можно провести только в те российские банки, которые не находятся под санкциями. Если банк под санкциями, то перевод не пройдет.

В Кыргызкоммерцбанке подтвердили, что не работает система денежных переводов "Юнистрим" и отсутствует возможность провести переводы по системе SWIFT.

В банке "Бай-Тушум" услуга "конвертация рубль/доллар" временно отключена. "В связи с вводом вчера вечером санкций против "Мосбиржи" курс рубля резко упал. Когда будет доступно, пока неизвестно", - сказали в банке.

В Керемет банке подтвердили, что по техническим причинам не работают системы денежных переводов "Золотая корона", Astrasend, "Юнистрим", "РИА" и Western Union.

"Можно перевести деньги на расчетный счет. Для этого нужно подойти в отделение банка, открыть счет в рублях, потом уточнить у банка в РФ, работают ли они с нашим банком-корреспондентом. Если работают, то можно спокойно отправлять. Если перевод из РФ в Кыргызстан, то действует такая же система", - сказали в банке.

В Doscredobank на отправку перевода по системе SWIFT на банковский счет лимитов нет.

"Относительно переводов и валютно-обменных операций мы не можем предоставить точную информацию, так как системы работают с перебоями. Эти вопросы нужно уточнять в отделениях банка. Лимитов и ограничений нет. Переводы выдают, только если ваша сумма будет в наличии", - сказали в Doscredobank.

В Капитал банке, Халык банке и Банке Азии заявили, что никаких ограничений по операциям с рублями нет, все проводится в соответствии с установленными лимитами системы денежных переводов.

В Демир Кыргыз Интернэшнл банк сказали, что операции по денежным переводам в рублях по паспортным данным работают только в отделении банка (на кассе).

Остальные банки Киргизии пока недоступны для комментариев. Всего в республике 23 коммерческих банка.

По информации Нацбанка Киргизии, ситуация на внутреннем валютном рынке Киргизии остается в настоящее время относительно стабильной. Регулятор сообщил, что 13 июня в Нацбанке состоялась встреча с представителями руководства коммерческих банков республики. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на валютном рынке. В ходе встречи было отмечено, что изменения на финансовых рынках стран - основных торговых партнеров Киргизии будут иметь лишь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок.

"Это связано с тем, что банковский сектор Кыргызстана имеет достаточные ресурсы для поддержания стабильности финансового сектора. Национальный банк в случае необходимости для поддержания стабильной ситуации на валютном рынке примет соответствующие меры, согласно проводимой денежно-кредитной политике", - говорится в сообщении НБ КР.

12 июня под санкции Минфина США попала "Московская биржа" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Вскоре после объявления о санкциях "Мосбиржа" сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.