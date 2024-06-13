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Эксперты ждут, что санкции против "Мосбиржи" осложнят торговлю продовольствием

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Введение США и Великобританией санкций против "Московской биржи" может временно осложнить внешнюю торговлю сельхозпродукцией и продовольствием - как экспорт, так и импорт, считают эксперты российского агрорынка.

12 июня Минфин США ввел санкции против "Московской биржи", Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. 13 июня к этим санкциям присоединилась Великобритания.

Как говорится в комментарии Союза экспортеров зерна, размещенном в его телеграм-канале, санкции ставят под вопрос поставки российского продовольствия за доллары и евро. Однако инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана.

"Российские экспортеры подтверждают свою приверженность международным гуманитарным принципам и готовность оставаться надёжным поставщиком зерна и другого продовольствия нашим партнерам", - подчеркивается в сообщении.

Как заявил "Интерфаксу" эксперт рынка Александр Корбут, осложнения в торговле могут быть, поскольку усложняются отработанные каналы финансирования. "Причем они могут привести как к снижению экспорта, что нехорошо, так и импорта, что тоже нехорошо, потому что это будет формировать дополнительные инфляционные риски", - сказал он.

"Исчез вариант продажи валютной выручки или покупки валюты через биржу. Теперь это возможно на менее прозрачном внебиржевом рынке, хотя на него приходится порядка 60% всех расчетов. Вопрос в том, как регулятор все эти процессы отрегулирует", - заявил он.

По его словам, "нынешняя ситуация в каком-то смысле повторение ситуации, когда вводились первые санкции, когда были запреты на валютные расчеты". "Адаптируемся через некоторое время", - уверен он.

Более того, как считает Корбут, эта ситуация будет "автоматически стимулировать к переходу на расчеты в рублях". "Они сейчас идут. Но их могут хорошо проводить те страны, у которых с нами большой объем внешнеторгового оборота - Китай, Индия, Иран. Значительная часть торговли с ними уже идет в нацвалютах. К этому, конечно, могут подключиться страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Но вопрос в том, какие им потребуется для этого вносить изменения в действующую систему", - считает он.

По его словам, хорошие возможности дает проект по цифровым расчетам в БРИКС, но на это требуется время. "Есть также опыт Ирана, который, думаю, у нас изучили хорошо", - отметил он.

Как заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, пока ситуация неопределенная. "Участники внешнеторговой деятельности в ожидании разъяснений приостановили конвертацию валюты, спред резко вырос", - сказал он.

Великобритания ИКАР Дмитрий Рылько США Московская биржа Александр Корбут Союз экспортеров зерна
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