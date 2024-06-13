Великобритания ввела санкции против "Ингосстраха" и ряда российских бизнесменов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Великобритания вслед за США произвела существенное обновление российского сегмента санкционного списка.

В частности, отныне под санкциями находится крупный российский страховщик "Ингосстрах". До сих пор в основных западных юрисдикциях санкций против компании не вводилось.

Также под ограничения подпали предприниматель Иван Таврин, основатель инвестиционной группы "Инсайт" Авет Миракян, владелец S8 Capital Армен Саркисян, чьи компании были активными покупателями в процессе выхода иностранных игроков с российского рынка.

Кроме того, в список включен совладелец IT-компании "Группа Астра" Денис Фролов.

Санкции также распространены на Якуба Закриева, возглавившего российские активы Danone после их передачи в госуправление (в американском SDN List он с ноября прошлого года).