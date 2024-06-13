Что произошло за день: четверг, 13 июня

Санкции Лондона против "Московской биржи", объявленные ЦБ РФ курсы евро и доллара, взаимный отзыв Ереваном и Минском своих послов для консультаций и ливень в Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания вслед за США включила в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Под санкции попали председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов и "СПБ биржа", а также "Ингосстрах" и несколько бизнесменов, включая Ивана Таврина и Армена Саркисяна. В списке теперь и одна из крупнейших российских грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр".

- ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня: курс доллара США - 88,2080 руб., курс евро - 94,8324 руб. В паре с китайским юанем по итогам торгов на Московской бирже рубль растерял весь рост первой половины четверга: при открытии торгов пара сначала выросла до отметки 12,49 руб., а затем упала ниже 12 руб.

- Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов после падения утром из-за санкций. Индекс МосБиржи составил 3171,69 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1132,72 пункта (+1,2%). Динамика цен blue chips на бирже оказалась смешанной в пределах 3,2%.

- Путин до конца года продлил запрет на продажу российской нефти по price cap - потолку, установленному G7 и ЕС.

- Трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки, один из них погиб.

- Пашинян заявил, что ни он, ни другой представитель Армении не посетят Белоруссию, пока страной руководит Александр Лукашенко, потому что "один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (в Карабахе - ИФ), поощрял, верил и желал победы Азербайджана". После этого заявление Ереван отозвал своего посла в Белоруссии для консультаций, а Минск - своего посла в Армении.

- Дело журналиста WSJ Эвана Гершковича направлено в суд Екатеринбурга. По данным следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о работе "Уралвагонзавода".

- Почти месячная норма осадков выпала за несколько часов в отдельных районах Москвы. Непогода ожидается до конца суток и в пятницу.