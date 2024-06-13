Brent подешевела до $82,11 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти пошли вниз в четверг после того, как Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз глобального спроса на нефть, а также на данных о неожиданном росте запасов топлива в США на прошлой неделе, пишет The Wall Street Journal.

"Внимание сегодня утром вернулось к фундаментальным показателям рынка нефти, и цены снова оказались под давлением", - отмечают аналитики ING.

К 14:32 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (на 0,6%) до $82,11 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,53 (на 0,7%), до $77,97 за баррель.

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 962 тысячи б/с, спрогнозировало 12 июня МЭА. Месяцем ранее агентство прогнозировало повышение на 1,062 млн б/с.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей - до 459,65 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Это максимальный прирост за последние полтора месяца. Резервы бензина повысились на 2,57 млн баррелей, дистиллятов - на 881 тысячу баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 900 тысяч баррелей, бензина - на 500 тысяч, а также рост резервов дистиллятов на 400 тысяч баррелей.