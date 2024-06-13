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МосБиржа сообщила о порядке расчета валютных индикаторов с 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа с 13 июня при расчете индекса РТС будет использовать последний опубликованный курс доллара США, устанавливаемый Банком России, говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа отмечает, что после публикации курса ЦБ на следующий день, индикативный валютный курс примет значение этого курса, но не ранее 17:00.

Аналогичный порядок будет использоваться при расчете других индексов, номинированных в иностранной валюте - РТС полной доходности, дивидендов РТС, замещающих облигаций и российских облигаций, номинированных в иностранной валюте.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после этого МосБиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Как пояснили в Банке России, прекращение торгов евро связано с тем, что страны Евросоюза также соблюдают американские санкции. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ. В четверг Банк России сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом для сокращения рисков.

Банк России США Московская биржа ЦБ РФ
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