Банк России объяснил приостановку биржевых торгов евро одновременно с долларом

В ЦБ считают, что страны Евросоюза будут соблюдать санкции США

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Торги евро на "Московской бирже" прекращены после введения американских санкций, поскольку страны Евросоюза их также соблюдают, сообщили в пресс-службе Банка России.

Решение о приостановке торгов гонконгским долларом принято для сокращения рисков, объяснили в ЦБ.

"Эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом", - сказано в сообщении.

Регулятор напомнил, что в последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, а доля юаня на торгах "Мосбиржи" в мае составила 54%.

"Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка", - добавили в ЦБ.

Там напомнили, что доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке. "Их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской бирже. Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортерами", - отметил регулятор.

Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки, подчеркнули в ЦБ. "В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли. В мае они выросли на 13%, до 15 млрд долларов по 29 крупнейшим экспортерам", - сказано в сообщении.

Введенные против "Московской биржи" санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным, резюмировал регулятор.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня ввело санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Вскоре после объявления о санкциях "Мосбиржа" сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Позднее Банк России сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом.