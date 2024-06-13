Рынок акций РФ к вечеру отыграл утренние потери

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг отыграл все утренние потери, понесенные на фоне эмоциональных распродаж из-за новых антироссийских санкций США и Великобритании; внешние рынки капитала демонстрируют смешанные сигналы, вернулась к росту нефть (Brent поднялась к $83 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 3170 пунктов после падения утром к 3030 пунктам; в лидерах роста выступают акции металлургов, в аутсайдерах - бумаги "Мосбиржи" (-3,4%), подпавшей под санкции США.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3167,48 пункта (-0,1%, в начале сессии индекс падал до 3032,05 пункта - минимума с декабря 2023 года), индекс РТС - 1120,88 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 3,4%.

Акции "Московской биржи" подешевели до 242,56 рубля (-3,4%), на старте торгов цена бумаг падала до 212,04 рубля (-15,8%).

Также подешевели акции "Татнефти" (-1,8%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "ММК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,5%), Сбербанка (-0,3%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+3%), ОК "Русал" (+2,7%), Polymetal (+2,1%), ВТБ (+1,5%), "РусГидро" (+1,5%), "Газпрома" (+1,2%), "Северстали" (+0,9%), "Магнита" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России. Они затрагивают более 300 физических и юридических лиц (как в России, так и за ее пределами), направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на "ограничение доходов в энергетической сфере".

В частности, в SDN List включены компании "Селигдар" (акции снижаются на 1,5%), "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово" (-2,3%), "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа" ("Мурманск СПГ", "Обский СПГ", "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ топливо Кашира"). Также SDN List пополнился целым рядом компаний групп "Коулстар" и "Эльгауголь".

Кроме того, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), следует из сообщения ведомства.

OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с "Мосбиржей", НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа", в связи с санкциями США торги долларом и евро с 13 июня прекращены.

В свою очередь, Банк России сообщил, что сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на Мосбирже в связи с американскими санкциями продолжат совершаться на внебиржевом рынке. ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

В четверг также стало известно, что Великобритания вслед за США произвела существенное обновление российского сегмента санкционного списка. В частности, отныне под санкциями находится крупный российский страховщик "Ингосстрах". До сих пор в основных западных юрисдикциях санкций против компании не вводилось. Кроме того, в список включен совладелец IT-компании "Группа Астра" Денис Фролов.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру бодро отскочил от минимумов сессии, отвоевав почти все утренние потери. Торги долларом и евро на Мосбирже теперь не проводятся из-за американских санкций, а инвесторы будут ориентироваться на курс ЦБ РФ, устанавливаемый на основе внебиржевых сделок по состоянию на 15:30 по Москве.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,6%) чувствовали себя лучше рынка без очевидных фундаментальных сигналов. В феврале этого года компания уже попала под американские санкции, которые оказали сдержанное давление на ее акции. Акции банка "Санкт-Петербург" (+1,3%) также продолжают смотреться уверенно ввиду учета в ценах санкций США, введенных против кредитора более года назад.

Бумаги Polymetal (264,8 рубля), который планируется переименовать в Solidcore, продолжили коррекционное восстановление от локальных минимумов. От компании ожидаются сильные финансовые результаты в этом году благодаря росту мировых цен на золото, целевая цена составляет 334 руб., отмечает аналитик.

"НОВАТЭК" и "Совкомфлот" (-1,6%) пострадают от новых ограничений США и Великобритании ввиду введения санкций против судов для перевозки СПГ, а также ряда проектов "НОВАТЭКа". Что касается санкций против Мосбиржи, то доля валютного рынка в общих комиссионных доходах биржи в I квартале 2024 года была заметно ниже секции акций и денежного рынка, что позволяет рассчитывать на ограниченный эффект санкций США на общие финансовые результаты эмитента. Рынку, однако, еще предстоит оценить, повлияют ли введенные против самой Мосбиржи ограничения на ее взаимодействие с контрагентами. В четверг акции Мосбиржи также последний день можно купить с дивидендами 17,35 руб. с доходностью 7,3%, что предполагает их снижение на указанную величину на пятничных торгах, напомнила Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдаются неоднозначные настроения. На европейском рынке после подведения итогов парламентских выборов преобладает неуверенность покупателей, в то время как американских инвесторов не пугает перспектива одного снижения процентной ставки ФРС, которую накануне обозначил регулятор. Индексы Мосбиржи и РТС смогли устоять выше психологически важных значений 3000 и 1000 пунктов соответственно. Настроения на рынке после эмоциональных продаж в начале сессии стабилизировались, но представители ЦБ РФ продолжают предупреждать о рисках повышения процентной ставки еще на 1-2 п.п. в ближайшие недели, что остается ключевым среднесрочным риском для акций. Снижение на фондовых площадках в ближайшие дни может возобновиться, но, скорее всего, сдержанными темпами, считает представитель "Велес Капитала".

По словам управляющего эксперта департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, под санкции США подпали все будущие проекты "НОВАТЭКа": на ближайшую перспективу - "Обский ГХК", "Мурманский СПГ", на отдаленную - "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3". Это было ожидаемо, так как ранее под удар попал "Арктик СПГ 2", который не смог начать в конце прошлого года отгрузки из-за отсутствия танкеров должного ледового класса. Теперь под санкции подпали 7 из 15 строящихся на "Звезде" танкеров Arc7.

"Очевидно, что санкции отодвигают сроки реализации проектов "НОВАТЭКа" - все зависит от того, как компания сможет адаптироваться и решить вопрос с флотом. Пока первопроходцем остается "Арктик СПГ 2", компания направила на "Звезду" своих специалистов, чтобы достроить танкеры. Если удастся - это будет позитивным сигналом", - считает эксперт.

В отсутствие же позитивных сигналов относительно "Арктик СПГ 2" акции "НОВАТЭКа" вполне могут вернуться к нисходящему движению, которое наблюдается с октября прошлого года. Технически "дном" выступает уровень 800 руб. за акцию. У "НОВАТЭКа" остается нормально работающий "Ямал СПГ", но давление на финансовый результат все равно будет, несмотря на то, что проблемы с флотом для других проектов пока видятся решаемыми, считает Крылова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Полины Щукиной, в четверг российский рынок акций успешно восстанавливается после утреннего обвала, вызванного санкциями США. Индекс МосБиржи преодолел сопротивление около 3138 пунктов, что может привести к дальнейшему укреплению индекса до 3264 пунктов, считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", введенные санкции против Мосбиржи негативно отразились на рынке акций РФ при открытии торгов в четверг. Однако еще до начала торгов ЦБ РФ выпустил ряд комментариев, успокаивающих инвесторов, что позволяет рынку пережить этот негатив легче, чем если бы санкции были введены в рабочий день. В США в четверг не ожидается выхода важных макроэкономических новостей, поэтому торги должны пройти в спокойном режиме.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть марки Brent вернулась в верхний блок консолидации и даже приблизилась к 200-дневной скользящей средней ($83,38 за баррель). Среднемесячное значение цены (EMA20) находится на уровне $81,67 за баррель.

Тем временем, Индия рассматривает нефтяные соглашения со странами, включая Россию. Министр нефти Индии Хардип Пури объявил, что государственная компания Bharat Petroleum планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод, а страна в целом рассматривает возможность подписания многочисленных долгосрочных контрактов по импорту нефти, в том числе и с Россией, отметила эксперт.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,5-1,4%), нет единой динамики в США (индексы в начале торгов изменяются на 0,2-0,7%).

Статданные, опубликованные накануне, показали сохранение темпов инфляции (индекс CPI) в Китае в мае на уровне 0,3% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их ускорение до 0,4%. Снижение цен производителей (индекс PPI) в КНР замедлилось до 1,4% с апрельских 2,5%. Темпы уменьшения индекса PPI в мае стали минимальными с февраля 2023 года.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и отметила "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 б.п.).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены, что она будет снижена дважды в этом году по 25 б.п. - в ноябре и декабре.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 229 тыс., как и сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 225 тыс. с уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены вернулись к росту после локальной коррекции.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 по Москве в четверг составила $82,99 за баррель (+0,5% и +0,8% накануне), июльская цена WTI - $78,82 за баррель (+0,4% и +0,8% в среду).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 2,57 млн баррелей, дистиллятов - на 881 тыс. баррелей.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79/барр. до $84,15/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38/барр.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго" (-4,9%), ПАО "Россети Кубань" (-4,8%), "Росгосстраха" (-3,1%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,6%), "ТГК-2" (-2,6% и -2,4% "префы"), банка "Уралсиб" (-2,3%), "ИК Русс-Инвест" (-2,2%), "АГ Кристалл" (-2,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (+5% и +7,5% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+4,1%), ПАО "Смарттехгрупп" (+3,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 83,67 млрд рублей (из них 10,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,09 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 7,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").