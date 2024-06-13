Акции "Мосбиржи" упали на 15,8% на санкционных новостях

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Акции "Московской биржи" в начале торгов в четверг упали на 15,8% (до 212,04 рубля за штуку), бумаги "НОВАТЭКа" снижаются на 6,8% (до 1005 рублей), "Селигдара" - на 10,3% (до 64 рублей), ПАО "Русолово" - на 11,9% (до 0,92 рубля за штуку) на новостях о включении компаний в санкционный список США.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список, следует из сообщения ведомства. Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа", в связи с санкциями США торги долларом США, евро и гонконгским долларом с 13 июня прекращаются. При этом торги 13 июня на фондовом и денежном рынках будут проводиться по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги начались с 9:50 (9:50 - 10:00 - аукцион открытия; с 10:00 - основная сессия).

Сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на "Московской бирже" в связи с американскими санкциями продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в пресс-релизе Банка России. ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

"Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", - отмечает ЦБ.

Помимо "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра, санкции против которых сделали невозможными биржевые торги долларом в РФ, в SDN List включен большой набор компаний из самых разных секторов экономики РФ.

Так, вслед за ЕС и Великобританией США ввели санкции против "Российской национальной перестраховочной компании". Также в санкционном списке отныне находятся "СОГАЗ", банк "Точка", "Гознак" и его руководитель Аркадий Трачук.

В SDN List включены компании "Селигдар", "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово", "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа": "Мурманск СПГ", "Обский СПГ", "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ топливо Кашира".

Также SDN List пополнился целым рядом компаний групп "Коулстар" и "Эльгауголь".