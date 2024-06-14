Власти РФ обсуждают ограничения для экспорта дизтоплива перекупщиками

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство России обсуждает меры временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и прочих участников топливного рынка. В качестве перекупщиков они уводят за рубеж объемы, которые предназначены для внутреннего рынка, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на источники.

По словам одного из источников, вопрос временного эмбарго для непроизводителей на вывоз дизеля обсуждался 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

В комментарии пресс-службы Минэнерго "Ведомостям" сообщается, что при участии Минфина, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы (ФТС) "разработан механизм, позволяющий не допустить экспорт дизельного топлива предприятиями, которые приобрели товар на биржевых торгах". При этом возможности для экспорта дизтоплива производителями сохраняются "без ограничений по направлениям поставок и видам транспорта".

Сейчас проект соответствующего нормативного акта проходит процедуру межведомственного согласования. Как именно будет реализован запрет и когда он начнет действовать, в комментарии ведомства не уточняется.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дефицита топлива в стране нет, но нужны меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, том числе через территорию ЕАЭС.

Так называемый "серый экспорт" - это вывоз из страны топлива, купленного на бирже, за которое выплачен демпфер из бюджета РФ. В настоящее время действует повышенная экспортная пошлина на экспорт топлива для компаний, не относящихся к производителям, - в размере 50 тыс. руб. за тонну.