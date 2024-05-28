Новак поручил принять меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания очередного штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов констатировал отсутствие дефицита нефтепродуктов, но поручил принять меры, направленные на недопущение "серого" экспорта, в том числе через территорию ЕАЭС, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В ходе совещания обсуждалась текущая ситуация на рынке нефтепродуктов с учетом сезона летнего спроса на топливо, а также посевной и уборочной кампании у аграриев в различных регионах страны.

"Цены на топливо в оптовом и розничном сегментах остаются стабильными, дефицит отсутствует. Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - говорится в сообщении.

По итогам мероприятия Новак поручил принять меры, направленные на недопущение серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС, а также держать на контроле ситуацию с обеспечением топливом ряда регионов востока страны, а также Крыма, включая своевременные поставки по железной дороге в соответствии с графиком.