ФАС поддерживает ограничение экспорта дизтоплива для непроизводителей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает идею о введении ограничений на экспорт дизельного топлива для непроизводителей, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024".

Отвечая на вопрос, как он оценивает предложение временно запретить вывоз из страны дизельного топлива для непроизводителей, он сказал: "В этой части можно согласиться с позицией, что для непроизводителей нужно ограничить".

Комментируя тему возможного продления разрешения экспорта бензина на июль, глава ФАС отметил, что сейчас биржевые цены на бензин "относительно стабильны".

"Решение будет приниматься исходя из объема запасов и ситуации на рынке. Решать будет, прежде всего, Минэнерго. К нам пока документов не поступало", - добавил Шаскольский.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает меры временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и прочих участников топливного рынка. В качестве перекупщиков они уводят за рубеж объемы, которые предназначены для внутреннего рынка и за которые выплачен демпфер.

Как сообщалось, правительство РФ с 1 марта 2024 г. ввело временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода - по 31 августа. Однако 20 мая эмбарго на вывоз бензина из РФ было приостановлено по причине риска затоваривания внутреннего рынка. На данный момент экспорт бензинов разрешен до 30 июня.