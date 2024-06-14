Ушедшая из РФ Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в стране

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Co., который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу ведомства.

Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг - для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.

В российском подразделении The Coca-Cola Company на запрос "Ведомостей" не ответили.

The Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке работы в РФ на фоне начала СВО на Украине. Затем компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России и сосредоточилась на выпуске локальных брендов.

В конце июля 2022 года российское подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия") сменила название на ООО "Мултон партнерс", после чего запустила производство аналога Coca-Cola - "Добрый Cola". Этот напиток отличается по вкусу от оригинальной Coca-Cola, потому что сделан по другой рецептуре, сказал "Ведомостям" генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Несмотря на это, новой газировке удалось занять нишу Coca-Cola, уточняет он.

Бренд "Добрый Cola" с 2022 по 2023 годы увеличил долю с 2,8% до 25% и стал лидером этого сегмента, по данным Ntech. Абсолютных значений там не предоставили. Доля Coca-Cola на российском рынке при этом снизилась с 20% до 4,8%, Fanta - с 3,1% до 0,2%, Sprite - с 1,7% до 0%.

Согласно отчетности "Мултон партнерс", выручка компании в 2023 году увеличилась на 4% по сравнению с 2022 годом, до 77 млрд рублей. Чистая прибыль составила 10 млрд рублей против 4 млрд рублей годом ранее. В 2021 году ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия" выручило 93,9 млрд рублей, в 2020 году - 72,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2021 году составляла 6,7 млрд рублей против 6,6 млрд рублей годом ранее.