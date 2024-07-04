Регистрация бренда Coca-Cola в РФ продлена до 26 августа 2034 года

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Роспатент продлил до 26 августа 2034 года срок действия исключительного права на товарный знак Coca-Cola компании The Coca-Cola Company.

Запись об этом в Государственный реестр была внесена 19 июня 2024 года, сообщается в июньском бюллетене ведомства.

Срок действия регистрации заканчивался 26 августа 2024 года.

Как сообщали "Ведомости", The Coca-Cola Co., которая в 2022 году вывела с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг - для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.

The Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке работы в России на фоне начала военной операции на Украине. Затем компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России и сосредоточилась на выпуске локальных брендов.

В конце июля 2022 года российское подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-кола Эйчбиси Евразия") сменила название на ООО "Мултон партнерс", после чего запустила производство аналога Coca-Cola - "Добрый Cola".

Бренд "Добрый Cola" с 2022 по 2023 годы увеличил долю с 2,8% до 25% и стал лидером этого сегмента, по данным Ntech, на которые ссылалась газета. Доля Coca-Cola на российском рынке при этом снизилась с 20% до 4,8%, Fanta - с 3,1% до 0,2%, Sprite - с 1,7% до 0%.

Согласно отчетности "Мултон партнерс", выручка компании в 2023 году увеличилась на 4% по сравнению с 2022 годом, до 77 млрд рублей. Чистая прибыль составила 10 млрд рублей против 4 млрд рублей годом ранее. В 2021 году ООО "Кока-кола Эйчбиси Евразия" выручило 93,9 млрд рублей, в 2020 году - 72,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2021 году составляла 6,7 млрд рублей против 6,6 млрд рублей годом ранее.