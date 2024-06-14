Adobe во II финквартале увеличила чистую прибыль на 21%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, во втором квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 21%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 мая, составила $1,573 млрд, или $3,49 в расчете на акцию, по сравнению с $1,295 млрд, или $2,82 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. При этом скорректированная прибыль выросла до $4,48 с $3,91 на акцию.

Выручка повысилась на 10% - до $5,309 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 11%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $4,39 на акцию при выручке в $5,29 млрд. Сама компания в марте прогнозировала выручку в диапазоне $5,25-5,3 млрд, скорректированную прибыль - $4,35-4,4 на акцию.

Adobe ожидает, что в третьем финквартале выручка составит $5,33-5,38 млрд, скорректированная прибыль - $4,5-4,55 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют выручку в $5,4 млрд, прибыль - $4,47.

Котировки акций Adobe на дополнительных торгах в четверг взлетели более чем на 16% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании упала на 19,6% (до $205,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 9,5%.