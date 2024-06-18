Минюст США подал иск к Adobe из-за сложности отмены подписок на сервисы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минюст США подал судебный иск к Adobe Inc., утверждая, что компания вводит в заблуждение потребителей, затрудняя возможность отмены подписки на ее сервисы.

Утверждения основаны на результатах проверки, проведенной Федеральной торговой комиссией (FTC) США. Регулятор отмечает, что Adobe подталкивает потребителей к оплате годовой подписки, не раскрывая должным образом информацию о том, что ее преждевременная отмена может стоить сотни долларов.

"Adobe загнала клиентов в ловушку годовых подписок, скрывая комиссии за преждевременную отмену и вводя другие барьеры", - говорится в сообщении FTC.

В иске также упоминаются два топ-менеджера Adobe - президент подразделения цифровых медиа Дэвид Вадхвани и вице-президент компании Маниндер Сохни.

Adobe является крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения для обработки изображений, среди ее наиболее известных продуктов - Photoshop, Illustrator и InDesign.

Более 10 лет продукты компании доступны именно по подписке, продажи подписок составляют основную часть ее выручки.

Adobe заявила, что будет защищать себя в суде. "Условия наших соглашений о подписке прозрачны, а процесс отмены прост, - отмечают в компании. - Мы опровергнем претензии FTC в суде".

Акции Adobe подешевели на 1,3% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 13%.