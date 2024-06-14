Инфляция во Франции в мае ускорилась до 2,6%, слабее прогноза

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, по окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда цены выросли на 2,4%.

Предварительно было объявлено о повышении цен в мае на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра, сообщило Trading Economics.

Потребительские цены в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно апреля, когда наблюдался рост на 0,6%. Эксперты прогнозировали подъем на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в мае выросли на 2,3% в годовом выражении и не изменились относительно предыдущего месяца. Месяцем ранее первый показатель увеличился на 2,2%, второй - на 0,5%.

Стоимость продуктов питания в стране повысилась на 1,3% в годовом выражении (в апреле - на 1,2%), энергоносителей - на 5,7% (на 3,8%). Цены на промышленные товары не изменились (в апреле снизились на 0,1%), а услуги подорожали на 2,8% (на 3%).

Базовая инфляция во Франции в мае составила 1,7% в годовом выражении по сравнению с 1,9% в предыдущий месяц.