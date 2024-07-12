Инфляция во Франции в июне ожидаемо замедлилась до 2,5%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда цены выросли на 2,6%.

Предварительно также было объявлено о повышении цен в июне на 2,5%, и аналитики не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

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