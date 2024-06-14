Денежная база в России выросла с 31 мая по 7 июня на 96,7 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 7 июня составил 18 240,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 31 мая денежная база в России равнялась 18 143,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,54%, или на 96,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.