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Денежная база в РФ снизилась с 24 по 31 мая на 55,5 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 31 мая 18 143,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 мая денежная база в России равнялась 18 199,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,31%, или на 55,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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