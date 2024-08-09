Денежная база в России снизилась с 26 июля по 2 августа на 11,3 млрд рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 2 августа 18299,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 июля денежная база в России равнялась 18310,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,07%, или на 11,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.