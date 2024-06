Apple близка к урегулированию претензий Еврокомиссии к Apple Pay

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. в ближайшие несколько недель может урегулировать претензии Европейской комиссии (ЕК) в отношении ее системы мобильных платежей и избежать крупного штрафа, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Комиссия в мае 2022 года уведомила компанию о своем предварительном заключении, согласно которому невозможность использования бесконтактной оплаты на ее устройствах с приложениями третьих лиц может нарушать антимонопольное законодательство Европейского союза.

В январе этого года Apple предложила ряд уступок, и сейчас регулятор принял некоторые из них.

Среди этих уступок - разрешение бесконтактной оплаты c помощью устройств на базе iOS через мобильные кошельки и платежные сервисы других провайдеров. Таким образом, владельцам устройств не придется обязательно использовать Apple Pay или Apple Wallet. Плата со сторонних провайдеров при этом взиматься не будет.

Уступки рассчитаны на 10 лет. Apple финализирует их технические детали, и у ЕК еще могут возникнуть к ним вопросы, говорят источники.

Если компания договорится с регулятором, ей не придется платить штраф в размере до 10% годовой мировой выручки, которая в минувшем году составила $383 млрд.

Кроме того, Apple сворачивает сервис рассрочек Apple Pay Later, запущенный в прошлом году в США. Вместо него она собирается использовать новый сервис с применением кредитных и дебетовых карт сторонних провайдеров.

Новые займы в рамках Apple Pay Later не выдаются, но клиенты с активными займами по-прежнему могут пользоваться сервисом.

Apple Pay Later предлагал пользователям возможность оплачивать покупки на сайтах и в приложениях в четыре платежа за шесть недель под нулевой процент. Займы предоставлялись через дочернюю Apple Financing.

Технологический гигант анонсировал собственный сервис рассрочек в 2022 году, ранний доступ к нему был открыт в марте 2023 года.

В ходе своей ежегодной конференции для разработчиков на прошлой неделе Apple заявила, что новый сервис рассрочек будет вначале открыт в Великобритании в сотрудничестве с банками HSBC и Monzo.

В США он будет доступен клиентам Citigroup Inc. и Synchrony Financial, а также банков-партнеров платежной платформы Fiserv Inc.. Кроме того, американские пользователи Apple Pay смогут получать займы напрямую через сервис рассрочек Affirm.

Новым сервисом также смогут пользоваться через Apple Pay клиенты ANZ в Австралии и CaixaBank в Испании.