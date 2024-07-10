Главный экономист Банка Англии отметил существенный прогресс в борьбе с инфляцией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банк Англии продолжает добиваться "существенного прогресса" в борьбе с инфляцией, заявил Financial Times главный экономист британского ЦБ Хью Пилл.

Он отметил при этом, что базовая инфляция остается "дискомфортно устойчивой", поскольку темпы роста цен в сфере услуг, а также повышения зарплат остаются близкими к 6%. Последние статданные, однако, говорят в пользу мнения о том, что это инфляционное давление будет сдерживаться "и, возможно, начнет возвращаться к уровням, более согласующимся с достижением нашей цели по инфляции", продолжил Пилл.

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2% в годовом выражении. Инфляция замедлилась с 2,3% в апреле и впервые с июля 2021 года достигла целевого значения Банка Англии.

Базовая инфляция (цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей) в мае составила 3,5% в годовом выражении.