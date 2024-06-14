Международные резервы РФ с 31 мая по 7 июня увеличились на $3,4 млрд

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 7 июня составили $602,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 31 мая международные резервы равнялись $599 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.