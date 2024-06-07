Международные резервы РФ в мае увеличились на 0,2% до $599 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2024 года увеличился на $1,129 млрд, или на 0,2%, до $599,040 млрд с $597,911 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-мае 2024 года резервы увеличились на $448 млн, или на 0,1%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в мае снизилась на $19 млн, или на 0,01%, до $175,877 млрд. Доля золота в резервах на 1 июня, как и месяцем ранее, составила рекордные 29,4%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.