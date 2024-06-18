Акционеры EMC приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (МКПАО "ЮМГ", холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

По итогам 2022 года и 2021 года компания также не выплачивала дивиденды.

Кроме того, акционеры избрали совет директоров, в который вошли: генеральный директор EMC Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев, а также Владислав Вольский, Андрей Тронин и Олег Лобанов.

Аудитором компании утверждено ООО "АйБиСи Групп". Также акционеры утвердили положение о совете директоров.

ЕМС - сеть частных медицинских клиник, в которую входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный центр, а также гериатрический центр.

МКПАО "ЮМГ" было зарегистрировано в декабре 2023 года в САР на острове Октябрьский (Калининградская область) в рамках редомициляции ЕМС с Кипра в РФ. Уставный капитал МКПАО составляет 3,349 млн рублей, он состоит из 90 млн обыкновенных акций номиналом 0,0372 рубля каждая. Акции компании c 15 июля 2021 года торгуются на Московской бирже.

По итогам 2023 года консолидированная выручка ЕМС по МСФО составила 270,5 млн евро, сократившись на 17,1% по сравнению с 2022 годом. Показатель EBITDA за 2023 год - 115,9 млн евро (рост на 4,2%).