ЕМС вернется к выплате дивидендов после нормализации ситуации на рынках

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) намерено вернуться к выплате дивидендов после нормализации ситуации на финансовых рынках, заявил через пресс-службу гендиректор компании Андрей Яновский.

"Дивидендная политика сохраняется неизменной, и мы намерены вернуться к выплатам сразу после нормализации ситуации на финансовых рынках", - сказал он.

Последний раз ЕМС выплачивала дивиденды по итогам 6 месяцев 2021 года. Летом 2024 года компания заявляла, что планирует вернуться к выплате дивидендов после стабилизации ситуации с банковскими ставками.

Дивполитика ЕМС предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО. Принятие решения о выплате зависит от накопленной прибыли по РСБУ, достижения долгосрочного целевого отношения чистого долга к EBITDA в диапазоне 1-2х, имеющегося денежного потока, дивидендов, полученных от дочерних компаний, потребностей группы в капитальных инвестициях и ряда других условий.

МКПАО "ЮМГ" было зарегистрировано в декабре 2023 года в САР Калининградской области в рамках редомициляции с Кипра. На февраль 2024 года 72,72% МКПАО принадлежит менеджменту группы во главе с гендиректором Андреем Яновским.

