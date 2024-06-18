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Кабмин выпустил постановление о "русификации" владения СП "Газпрома" с Wintershall Dea

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выпустило постановление о переводе в российскую собственность владения "Ачимгазом", "Ачим Девелопментом" и "Ачим Сбытом". Постановление № 811 от 18 июня размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, указ президента Владимира Путина № 966 о внедрении в отношении этих компаний соответствующих трансформаций был принят 19 декабря 2023 года.

Нынешнее распоряжение детально расписывает механизм исполнения указа: дает условия создания новых ООО (размер уставного капитала, распределение долей, руководство, место регистрации); уставы новых компаний, правила оценки и продажи долей.

Как сообщалось, будут созданы три новых компании в форме ООО, к которым перейдут все права и обязанности ранее действовавших АО.

Сообщалось, что все доли в "Ачимгазе", "Ачим Девелопменте" и "Ачим сбыте" будут распределены пропорционально: "Газпрому" - пропорционально его доле, самому ООО - доли иностранных участников. Затем - доли в "Ачимгазе", "Ачим Девелопменте" и "Ачим сбыте", которые перейдут на баланс создаваемых ООО, подлежат оценке и предлагаются к продаже ООО "Газовые Технологии". В указе президента не приводились реквизиты ООО "Газовые технологии". В августе 2023 года, согласно данным ЕГРЮЛ, "дочку" с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия".

В постановлении правительства указано, что оценку долей в уставных капиталах ООО проведет ООО "Б1-Консалт", заказчиком оценки являются "Газовые технологии".

Денежные средства, вырученные от продажи "Газовым Технологиям" долей в капиталах этих ООО, зачисляются покупателями на счета типа "С", открытые каждым обществом на имя соответствующих акционеров "Ачимгаза", "Ачим Девелопмента" и "Ачим сбыта" в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года пропорционально стоимости акций в уставных капиталах компаний.

АО "Ачимгаз" является совместным предприятием Wintershall Dea и ООО "Газпром добыча Уренгой" (50 на 50) и разрабатывает блок 1A Уренгойского месторождения.

"Ачимгаз" также является генподрядчиком освоения участков 4А и 5А ачима Уренгоя. Оператор - ООО "Ачим девелопмент" (74,99% у "Газпрома" и 25,01% у Wintershall Dea). "Ачим сбыт" - трейдерская компания, созданная "Газпромом" и Wintershall Dea в рамках проекта.

Wintershall Dea Ачимгаз Газпром Владимир Путин
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