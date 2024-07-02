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Зарегистрированы юрлица для "русификации" СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Несколько новых юридических лиц для "русификации" владения совместными проектами "Газпрома" с иностранными партнерами - германской Wintershall Dea и австрийской OMV - были зарегистрированы в понедельник, сообщается в ЕГРЮЛ.

Речь идет о компаниях, ответственных за разработку Южно-Русского месторождения - ООО "Севернефтегазпром", ООО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и ООО "Газпром ЮРГМ Девелопмент". А также об СП, которые отвечают за разработку отдельных блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения - ООО "Ачимгаз", ООО "Ачим Девелопмент" и ООО "Ачим Сбыт".

Компании группы "Газпром" в новых ООО получили доли, аналогичные участию в прежних компаниях. Доли, эквивалентные участию иностранцев, записаны на сами новые компании. Затем доли в "Севернефтегазпроме", "Газпром ЮРГМ Девелопмент" и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", которые находятся на балансе этих обществ, подлежат оценке и предлагаются "СОГАЗу" к приобретению по рыночной стоимости в порядке, определенном правительством.

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Денежные средства, вырученные от продажи "СОГАЗу" долей в капиталах этих ООО, зачисляются покупателями на счета типа "С", открытые каждым обществом на имя соответствующих акционеров "Севернефтегазпрома", "Газпром ЮРГМ Девелопмент", "Газпром ЮРГМ Трейдинг" в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года пропорционально стоимости акций в уставных капиталах компаний. Порядок распоряжения соответствующими акционерами полученными денежными средствами определяется правительством РФ совместно с Центробанком.

Доли в "Ачимгазе", "Ачим Девелопменте" и "Ачим сбыте", которые перейдут на баланс создаваемых ООО, подлежат оценке и предлагаются к продаже ООО "Газовые Технологии". В 2023 году "дочку" с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия".

Денежные средства, вырученные от продажи "Газовым Технологиям" долей в капиталах этих ООО, зачисляются покупателями на счета типа "С", открытые каждым обществом на имя соответствующих акционеров "Ачимгаза", "Ачим Девелопмента" и "Ачим сбыта" в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года пропорционально стоимости акций в уставных капиталах компаний.

Wintershall Dea OMV Газпром
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