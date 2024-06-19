Объем японского экспорта в мае вырос на 13,5% - максимально с ноября 2022 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в мае увеличился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,28 трлн иен ($52,46 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Рост был отмечен по итогам шестого месяца подряд и стал самым сильным с ноября 2022 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта в мае на 13% после апрельского подъема на 8,3%.

Поставки за рубеж продукции транспортного машиностроения увеличились на 16,9%, в том числе автомобилей - на 13,4%. Экспорт машиностроительного оборудования вырос на 9,8%, полупроводникового - на 45,9%, химической продукции - на 22,7%, продукции обрабатывающей промышленности - на 7%.

Экспорт в США увеличился на 23,9%, в Китай - на 17,8%, в Гонконг - на 16,4%, в Южную Корею - на 7,6%. Поставки в Россию снизились на 21,8%, в страны Евросоюза - на 10,1%.

Японский импорт в прошлом месяце увеличился на 9,5% - до максимальных за пять месяцев 9,5 трлн иен. Аналитики ожидали повышения импорта на 10,4% после апрельского роста на 8,3%.

Импорт минерального топлива вырос на 6,3%, в том числе нефти - на 8,1%, СПГ - на 9,1%. Ввоз химической продукции увеличился на 5,1%, фармпрепаратов - на 2,1%. Импорт продукции обрабатывающей промышленности повысился на 7%, продукции транспортного машиностроения - упал на 9,1%, в том числе автомобилей - на 18,2%.

Импорт из США вырос на 29,7%, из Китая - на 12,3%, из Гонконга - на 46,4%, из Южной Кореи - на 24,2%, из Евросоюза - на 3,3%, из России - снизился на 32,2%.

В мае Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в размере 1,221 трлн иен по сравнению с дефицитом в 1,382 трлн иен годом ранее и 465,5 млрд иен в апреле.