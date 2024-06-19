Суд в РФ запретил Engie и MVM судиться с "Газпром экспортом" за рубежом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил французской Engie S.A. продолжать арбитражное разбирательство с ООО "Газпром экспорт" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в арбитражной картотеке.

В тот же день суд принял аналогичное решение по иску "Газпром экспорта" к чешской nnogy Energie, s.r.o. (подразделение венгерской MVM).

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды вынесли уже несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.