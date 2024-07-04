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Суд РФ запретил истцам из Словакии и Швейцарии вести спор с "Газпром экспортом" в Женеве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в четверг принял два судебных запрета в отношении намерений компаний из Словакии и Швейцарии судиться с "Газпром экспортом" в Женеве.

В том числе был вынесен запрет в отношении словацкой Vychodoslovenska energetika a.s., а также швейцарской Axpo Solutions AG, сообщается в арбитражной картотеке.

Оба иска касались запрета продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в Женеве.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в картотеке по обоим рассмотренным в четверг искам.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают, в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Газпром экспорт Газпром Словакия Швейцария Женева
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