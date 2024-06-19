Golden Goose отложила IPO из-за волатильности европейских рынков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Итальянский бренд спортивной обуви класса "люкс" Golden Goose принял решение отложить проведение IPO из-за волатильности европейских фондовых рынков.

Ранее на этой неделе Golden Goose, принадлежащая инвесткомпании Permira, объявила о намерении разместить акции по цене 9,5-10,5 евро. Предполагалось, что в ходе IPO будет продано порядка 30% ее бумаг.

Книга заявок на участие в IPO Golden Goose была подписана в течение часа, а общее число заявок существенно превысило предложение, говорится в сообщении компании. Якорным инвестором в IPO должна была стать американская инвесткомпания Invesco, которая планировала приобрести акции на 100 млн евро.

Во вторник сообщалось, что Golden Goose размещает акции по цене 9,75 евро в ходе IPO - ближе к нижней границе заявленного ценового диапазона. Исходя из этой цены объем размещения составил бы около 596 млн евро, а стоимость всей компании - порядка 1,7 млрд евро.

Руководство Golden Goose, однако, приняло решение отложить IPO, посчитав, что нынешняя ситуация на рынке не подходит для размещения акций.

"Существенное ухудшение рыночных условий после выборов в Европарламент в этом месяце и назначение новых парламентских выборов во Франции сказались на европейских рынках в целом, и в особенности, на акциях производителей товаров класса "люкс", - говорится в сообщении компании.

Golden Goose со временем намерена вернуться к вопросу проведения IPO.

Торги акциями компании на бирже Euronext Milan должны были начаться 21 июня. Бренд Golden Goose, созданный в Венеции в 2000 году, является фаворитом многих звезд, включая Тейлор Свифт и Селену Гомес. Обувь бренда стоит порядка 500 евро за пару.

Permira приобрела Golden Goose в 2020 году у конкурирующей Carlyle за 1,3 млрд евро.