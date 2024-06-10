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Европейская народная партия и социал-демократы лидируют на выборах в Европарламент

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) объявил в понедельник новые уточненные данные выборов 6-9 июня.

"По сравнению с предыдущим составом новый избранный парламент будет несколько более разнообразным. Европейская народная партия (ЕНП) сохраняет первое место и выигрывает несколько мандатов дополнительно. Фракция социал-демократов - на второй позиции и тоже выигрывает несколько мандатов дополнительно, что произошло впервые за последние десять лет. Эти две фракции демонстрируют рост", - сказал журналистам на брифинге представитель Европарламента Жауме Дук.

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Он сообщил, что эти результаты выборов в новый Европейский парламент все еще не окончательные, их продолжат уточнять в ближайшие дни.

ЕНП, по последним данным, получает 185 депутатских мест. Прогрессивный альянс социалистов и демократов завоевывает 137 мандатов. Либеральные партии, входившие во фракцию, которая в сдающем полномочия Европарламенте называлась "Обновляя Европу", закрепились на третьем месте с 80 мандатами.

Остальные результаты такие: Европейские консерваторы и реформисты (евроскептики) получают 73 депутатских места; партии, составлявшие в уходящем Европарламенте фракцию "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 58 мест; Зеленые-Европейский свободный альянс (экологисты и национальные меньшинства) - 52, Европейские левые - 36, независимые депутаты - 46; "прочие", то есть не примкнувшие пока к каким-либо политическим фракциям, - 53 места.

Новый Европарламент будет состоять из 720 депутатов.

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"Выборы завершились вчера, и мы находимся в самом начале новой законодательной процедуры и процесса распределения постов", - отметил Дук.

В ближайшие недели предстоит формирование политических фракций. Это должно завершиться до начала работы нового парламента, который соберется на первую пленарную сессию в Страсбурге 16-19 июля, чтобы избрать председателя ЕП и его 14 заместителей. Также создадут парламентские комитеты.

После этого пройдет избрание председателя Европейской комиссии (ЕК), а осенью - голосование по составу исполнительной коллегии ЕК - еврокомиссаров.

Европарламент
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