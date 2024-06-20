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Китайский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3,45%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими.

Аналитики не ожидали изменения ставок в четверг.

Глава НБК Пань Гуншэн днем ранее заявил, что ЦБ продолжит придерживаться денежно-кредитной политики поддерживающего типа, сообщает агентство "Синьхуа". Этот шаг поможет восстановлению экономики и создаст благоприятную монетарную и финансовую среду для социально-экономического развития, сказал он на ежегодном форуме Луцзяцзуй.

Многие центральные банки мира придерживаются ограничительной позиции в ДКП, характеризующейся высокими процентными ставками, в то время как в Китае наблюдается несколько иная ситуация, подчеркнул глава НБК. "Наша позиция носит поддерживающий характер, - отметил он. - Она оказывает финансовую поддержку продолжению восстановления и улучшения экономики".

НБК гибко использует различные инструменты ДКП, такие как снижение нормы обязательных резервов и процентных ставок, что позволяет создать благоприятную среду для развития экономики, сказал Пань Гуншэн.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

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