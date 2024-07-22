Народный банк Китая неожиданно снизил базовую ставку на 10 б.п. - до 3,35%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%.

Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их изменения.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", сообщил центробанк.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

Ранее Bloomberg сообщал, что в именно ставка по семидневным операциям РЕПО в будущем может стать ключевой для НБК, который хотел бы ориентироваться на более краткосрочные ставки.