Нефть торгуется без единой динамики, Brent у $85,1 за баррель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром в четверг, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $85,1 за баррель, что на 3 цента (0,04%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,26 (0,3%), до $85,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 7:29 снизились в цене на 18 центов (0,22%), до $81,39 за баррель. В среду основные торги на NYMEX не проводились в связи с государственным праздником в США, а во вторник эти фьючерсы подорожали на $1,24 (1,5%), до $81,57 за баррель. Срок их обращения истекает с завершением сессии в четверг. Более активно торгуемые августовские контракты к 8:17 подешевели на 23 цента (0,28%), до $80,48 за баррель.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника. "Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", - приводят западные СМИ его слова.

Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает Trading Economics.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 18:00 по Москве. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.